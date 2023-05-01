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عربي-دولي

رئيس مجلس الشورى السعودي في الجزائر بزيارة تمتدّ لأيام

Lebanon 24
01-05-2023 | 15:00
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أكد رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ أن زيارته للجزائر تعكس العلاقات القوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتمثل فرصة للتواصل بينهما.
 
وفي تصريح عقب استقباله من طرف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل بمطار هواري بومدين الدولي، قال رئيس مجلس الشورى السعودي إن زيارته إلى الجزائر تعكس العلاقات القوية بين المملكة العربية السعودية والجزائر والعلاقة الأخوية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، معتبرا انها "تأتي في السياق الطبيعي الذي ينبغي أن يكون أقوى وأكثر صلة وعطاء".
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و في ذات السياق، أعرب عن أمله في أن يتحقق من خلال هذه الزيارة ما يتمناه الطرفان من تعزيز للعلاقات على مستوى المجلسين والمجالس الأخرى ذات الصلة، وأن تكون فرصة للتنسيق والتعاون في المحافل الدولية ولقاءات أخرى قادمة تحقق التكامل والتواصل بين البلدين.
 
للإشارة، فإن الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ بدأ اليوم زيارة للجزائر تمتد لخمسة أيام. يلتقي خلالها عددا من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين.
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