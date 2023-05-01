Advertisement

عربي-دولي

للمصريين المسافرين الى السعودية.. تحذير ونصيحة!

Lebanon 24
01-05-2023 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1062412-638185667490247031.jpg
Doc-P-1062412-638185667490247031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية عادل حنفي، مواطنيه المسافرين إلى المملكة من بعض الأمور المتعلقة بالسفر.


وقال إن السلطات السعودية وتحت شعار "حج بلا مخالف"، أكدت أنه لا إمكانية لأداء فريضة الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك للقادمين من خارج المملكة، أو للمقيمين إقامة نظامية فيسمح لهم بأداء فريضة الحج وفقاً للشروط والأنظمة المصرح بها.
Advertisement


وأوضح حنفي أن "الحج من دون تصريح يعرض المخالف لعقوبة الغرامة والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، أما للزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور)، وكذلك تأشيرة خدمة الحجاج فغير مصرح لهم تأدية فريضة الحج ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للغرامة والإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، أما من يتم ضبطهم ينقلون أو يأوون حجاجا دون تصريح فسيتعرضون لعقوبات من أهمها، غرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال، والسجن لمدة (6) أشهر، والترحيل والمنع من دخول المملكة إذا كان المخالف مقيما، ويتم التشهير بالمخالفين بوسائل الإعلام".

وقام حنفي بتوجيه النصيحة للزائرين والعمرة وتأشيرة خدمة الحجاج بمغادرة البلاد فور انتهاء مدة التأشيرة وعدم محاولة أداء فريضة الحج، حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية على أراضي المملكة، وخصوصاً مع وجود وفود كبيرة من الزيارات المختلفة على أراضي المملكة العربية السعودية.

وفي الختام، قال حنفي إن "شروط تأدية فريضة الحج لهذا العام 1444 هي الأعمار من سن 25 عاماً للرجال، وللسيدات من سن 45 عاماً بدون محرم أقل من ذلك لابد من وجود محرم، وأن يكون الحاج محصنا بكل التطعيمات لا سيما ضد فيروس كورونا والحمى الشوكية، وأن يكون حاصلا على شهادة صحية تفيد بخلوه من الأمراض المزمنة ( السرطان حالات حرجة - الغسيل الكلوي - أمراض القلب - السمنة المفرطة )، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية، وأخيراً جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-05-01
18:02 | 2023-05-01
17:30 | 2023-05-01
17:05 | 2023-05-01
16:59 | 2023-05-01
16:40 | 2023-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website