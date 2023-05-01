إجتماعات مجلس الجامعة العربية تستأنف لبحث أزمة السودان

نقلت "روسيا اليوم" عن مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية قوله إن مجلس الجامعة اجتمع اليوم على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مصر، وذلك في سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع في السودان.



Advertisement وأوضح المصدر أن اجتماع مجلس الجامعة انعقد في وقت متزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني. وأوضح المصدر أن اجتماع مجلس الجامعة انعقد في وقت متزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني.



وأضاف المصدر أنه من المنتظر ان يستأنف مجلس الجامعة جلسته يوم الثلاثاء لاستكمال استعراضه للتطورات الجارية في السودان وتنسيق الجهد العربي للتعامل الشامل مع الأزمة.