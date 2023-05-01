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عربي-دولي

فجّر نفسه.. تفاصيل مقتل زعيم "داعش" تكشف

Lebanon 24
01-05-2023 | 16:30
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أفادت وسائل إعلام رسمية تركية اليوم، بأن زعيم تنظيم "داعش" أبو حسين القرشي الذي أعلنت أنقرة مقتله، في عملية نفذتها استخباراتها في سوريا، "فجّر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه".
 
وأشارت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية إلى أن القرشي كان في منزل "يضم مخبأ مموّها تحت الأرض"، في منطقة جنديرس التابعة لعفرين المجاورة لتركيا.
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وبحسب الوكالة فقد "تم توجيه نداء للقرشي لتسليم نفسه، لكن لم يتم تلقي أي رد".

وقام فريق الاستخبارات التركية "على إثر ذلك بتفجير جدران حديقة المنزل ثم فجر الأبواب الخلفية والجدران الجانبية ودخل البناء"، مشيرة إلى أن القرشي "فجر بنفسه حزاماً ناسفاً كان يرتديه بعدما أدرك أنه سُيلقى القبض عليه".
المصدر: روسيا اليوم
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