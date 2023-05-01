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إقتصاد

تونس.. المفاوضات مع صندوق النقد متواصلة

Lebanon 24
01-05-2023 | 16:59
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أكد وزير الشؤون الاجتماعية في تونس مالك الزاهي، اليوم، أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال متواصلة".
 
وقال الزاهي "إن برنامج الإصلاحات المقترح في إطار الاتفاق مع الصندوق، لن يكون على حساب الفئات الهشة والضعيفة"، مؤكدا أن "سيادة الدولة التونسية فوق كل اعتبار".
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وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنه "لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاحات الذي أعده التونسيون، وأن الصندوق مستمر في دعم تونس في إطار البرنامج وخارجه".

ووفقاً للإعلام التونسي، تتطلع تونس الى الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات نالت موافقة خبراء الصندوق أواخر العام الماضي، غير أن الملف لم يعرض إلى حد الآن على مجلس إدارة الصندوق، حيث ترمي الإصلاحات، حسب تصريحات لمسؤولي الصندوق، على إصلاح الدعم وتوجيهه لمستحقيه من أصحاب الحاجة والعمل على إقرار إصلاح ضريبي ليكون أكثر عدالة في تونس.


المصدر: روسيا اليوم

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