في يوم العمال.. حكومة تلغي مساعدات الفقراء وتستبدلها "بشيك" محدود!

ألغت الحكومة الإيطالية اليوم، مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بشيك اجتماعي نطاقه محدود، في قرار وصفته المعارضة والنقابات بانه "استفزاز".

وصوتت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني أيضاً على تخفيف شروط التوظيف بعقد لمدة محددة والإعفاء من مساهمات رب العمل لمدة عام واحد للشركات التي توظف الأشخاص الذين يتلقون هذا الشيك الاجتماعي المعروف باسم "شيك الإدماج"، في عقد دائم أو كمتدربين.

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الهدف المعلن هو تحفيز الوظائف وتشجيع الشباب على إيجاد عمل في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (22.4 % في شباط) أعلى بثلاث مرات تقريبا من المتوسط الوطني (8 %).

بالنسبة للمدافعين عنه، يعتبر "دخل المواطنة" عامل تهدئة اجتماعيا أعطى نتائج في مناطق الجنوب الفقيرة فيما ترى الحكومة أنه مكلف (8 مليارات يورو في 2022) ويبقي المستفيدين منه خارج حياة العمل.

واعتبارا من 1 كانون الثاني 2024، سيتم استبدال "دخل المواطنة" بالشيك الاجتماعي بكلفة 5.4 مليار يورو سنويا.

وفيما كان "دخل المواطنة" مخصصا لكل شخص يبرز تلقيه دخلا متواضعاً جداً بما يشمل الشباب، فإن "شيك الإدماج" سيخصص للعائلات التي تضم أشخاصا معوقين أو قاصرين أو تزيد أعمارهم على 60 عاماً.





وفي السياق، قالت ميلوني "نقوم بإصلاح دخل المواطنة لإحداث فرق بين هؤلاء القادرين على العمل وغير القادرين على ذلك". لكن الحكومة أشارت إلى أنها ستقترح إعفاءات من رسوم توظيف الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.

وسيتم تحديد قيمة الشيك الاجتماعي بنحو 500 يورو شهريا (630 يورو للأسر التي تضم أشخاصا تزيد أعمارهم عن 67 عاما أو يعانون من إعاقة خطيرة) يضاف إليها 280 يورو للأسر التي لا تملك منزلها. وهو لمدة 18 شهرا ويمكن تجديده لعام بعد توقف لشهر.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة عن وضع "أداة وصول إلى النشاط" المهني للأشخاص القادرين على العمل كما أن المشاركة في تدريب أو "مشاريع مفيدة للمجتمع" تصبح إلزامية اعتبارا من ايلول بشرط دفع تعويض بقيمة 350 يورو شهريا كحد أقصى على مدى عام. وتقدر الكلفة على الدولة بنحو 2.1 مليار يورو عام 2024.