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عربي-دولي
عدوان إسرائيلي يهزّ ليل حلب.. والدفاعات السورية تتصدّى
Lebanon 24
01-05-2023
|
16:40
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أفادت "سبوتنيك" بسماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب.
وقالت إن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء حمص".
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سوريا
حمص
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