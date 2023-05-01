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إقتصاد

رفع الحد الأدنى للأجور في كيبيك.. هكذا أصبح

Lebanon 24
01-05-2023 | 14:40
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دخل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في كيبيك حيز التنفيذ، اليوم.


وكان قد أعلى وزير العمل جان بوليه في كانون الثاني زيادة الأجر بمقدار 1 دولار للساعة من 14.25 دولار إلى 15.25 دولار، وهي أعلى زيادة في الأجور منذ 1996.
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ونتيجة للزودة، فأولئك الذين يعملون 40 ساعة في الأسبوع سيحصلون على حوالي ألفي دولار إضافية سنوياً، قبل الضرائب.


وكان قد ارتفع الحد الأدنى للأجور في كيبيك من 13.50 دولارا إلى 14.25 دولارا في العام الماضي.


في ما يلي الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء كندا: 

ألبرتا - 15 دولارا

بریتش كولومبيا - 16.75 دولارا (يدخل حيز التنفيد في 1 حزيران)

نیو برونزويك - 14.75 دولاراً

نيوفاوندلاند و لابرادور - 15 دولارا 

الأقاليم الشمالية العربية - 15.20 دولار

نوفا سكوتشيا - 15 دولارا (يدخل حيز التنفيد في 1 تشرين الاول)

تونافوت . 16 دولارا

أونتاريو - 16.55 دولارا (يدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الاول)

جزيرة الأمير إدوارد - 14.50 دولارا

كيبيك - 15.25 دولارا في 1 ايار

ساسكاتشوان - 15 دولارا (يدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الاول)

يوكون - 16.77 دولار

الموظفون الفيدراليون - 16.65 دولار

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