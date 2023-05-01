رفع الحد الأدنى للأجور في كيبيك.. هكذا أصبح

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دخل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في كيبيك حيز التنفيذ، اليوم.وكان قد أعلى وزير العمل جان بوليه في كانون الثاني زيادة الأجر بمقدار 1 دولار للساعة من 14.25 دولار إلى 15.25 دولار، وهي أعلى زيادة في الأجور منذ 1996.ونتيجة للزودة، فأولئك الذين يعملون 40 ساعة في الأسبوع سيحصلون على حوالي ألفي دولار إضافية سنوياً، قبل الضرائب.وكان قد ارتفع الحد الأدنى للأجور في كيبيك من 13.50 دولارا إلى 14.25 دولارا في العام الماضي.في ما يلي الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء كندا:ألبرتا - 15 دولارابریتش كولومبيا - 16.75 دولارا (يدخل حيز التنفيد في 1 حزيران)نیو برونزويك - 14.75 دولاراًنيوفاوندلاند و لابرادور - 15 دولاراالأقاليم الشمالية العربية - 15.20 دولارنوفا سكوتشيا - 15 دولارا (يدخل حيز التنفيد في 1 تشرين الاول)تونافوت . 16 دولاراأونتاريو - 16.55 دولارا (يدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الاول)جزيرة الأمير إدوارد - 14.50 دولاراكيبيك - 15.25 دولارا في 1 ايارساسكاتشوان - 15 دولارا (يدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الاول)يوكون - 16.77 دولارالموظفون الفيدراليون - 16.65 دولار