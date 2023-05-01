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عربي-دولي

السودان على شفا كارثة إنسانية.. والمفاوضات رهن توقُّف المعارك

Lebanon 24
01-05-2023 | 17:05
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حذّرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في السودان تتجه إلى نقطة اللاعودة، في حين أعلنت موافقة طرفي النزاع على إيفاد ممثلين لإجراء مفاوضات قد تُعقَد في السعودية، لكنها أشارت إلى أن انعقادها مشروط بوقف القتال، بعد أن خرق الطرفان 6 هدنات أُعلنت منذ منتصف الشهر الماضي.
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بدا أمس أن السودان في سباق بين الوساطات والجهود الدولية التي قد تفضي إلى محادثات سودانية في السعودية، وبين المعارك، لاسيما بعد فشل 6 هدن أُعلنت منذ منتصف أبريل الماضي في وقف المعارك بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما يزيد من مخاطر انضمام قوى إقليمية وقبلية إلى الحرب. وأكد مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس، أمس، موافقة طرفي النزاع على إيفاد ممثلين لإجراء محادثات قد تُعقَد في السعودية، ستركّز في البداية على إرساء وقفٍ لإطلاق النار مستقر وموثوق يشرف عليه مراقبون محليون ودوليون.
في المقابل، قال حميدتي أمس، إنه لا أساس للتفاوض مع البرهان، مشدداً على ضرورة إلزام الجيش بوقف القتال وفتح الممرات الإنسانية، في حين ظهر البرهان للمرة الثانية منذ بدء المعارك في شريط مصور خلال اجتماع عسكري، وذلك عقب تلقيه اتصالات من نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد، وإيفاده مبعوثاً إلى الرياض.
من جهتها، حذرت الأمم المتحدة أمس من "لحظة انهيار" في السودان مع بلوغ الوضع الإنساني نقطة اللاعودة بسبب استمرار القتال.
ومع تواصل أصوات الغارات الجوية والنيران المضادة للطائرات وتصاعد الدخان فوق العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة، أعرب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، عن مخاوف من تسلح القبائل وتأثير الحرب على المنطقة كلها لأن نطاق وسرعة ما يحدث غير مسبوقين.

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