رئيس مجلس النواب الأميركي: إيران تمول الإرهاب في المنطقة

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أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي مساء أمس، أن "ما تفعله إيران لتعقيد الأمور هو تمويل الإرهاب - حزب الله في لبنان - والحرب الأهلية في اليمن، والميليشيات في جميع أنحاء المنطقة، وهي تحاول وضع صواريخ لإطلاق النار على إسرائيل".وقال مكارثي في مؤتمر صحافي في مقر الكنيست لمناسبة افتتاح الدورة الصيفية: "عندما تنظر إلى المنطقة، يمكن للجميع الاستفادة - سواء بالعمل معاً أو مشاركة هذه الفرصة، فهي تفيد كل شخص وكل بلد من أجل حياة ومستقبل أفضل".