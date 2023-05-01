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عربي-دولي

رئيس مجلس النواب الأميركي: إيران تمول الإرهاب في المنطقة

Lebanon 24
01-05-2023 | 17:30
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أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي مساء أمس، أن "ما تفعله إيران لتعقيد الأمور هو تمويل الإرهاب - حزب الله في لبنان - والحرب الأهلية في اليمن، والميليشيات في جميع أنحاء المنطقة، وهي تحاول وضع صواريخ لإطلاق النار على إسرائيل".
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وقال مكارثي في مؤتمر صحافي في مقر الكنيست لمناسبة افتتاح الدورة الصيفية: "عندما تنظر إلى المنطقة، يمكن للجميع الاستفادة - سواء بالعمل معاً أو مشاركة هذه الفرصة، فهي تفيد كل شخص وكل بلد من أجل حياة ومستقبل أفضل".


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