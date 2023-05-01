أصبح خارج الخدمة.. إسرائيل تستهدف مطار حلب وسقوط ضحايا (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" ان قصفا إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي، في ساعة متأخرة مساء أمس الإثنين ما أسفر عن سقوط قتيل وجرحى.



ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23:35 من يوم 1/5/ 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب".



وأضاف المصدر: "استهدف القصف مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".

🔻 غارات اسرائيلية على مطار حلب الدولي وباتجاه معامل الدفاع في محيط حلب قرب بلدة السفيرة، من أجواء البحر المتوسط



مطار #حلب خرج عن الخدمة pic.twitter.com/fQexntC2lT — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) May 1, 2023 Advertisement

ووفق المصدر "أدى العدوان إلى مقتل عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم مدنيان اثنان ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".



وكانت "سانا" قد أكدت في وقت سابق "تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب، وتسقط عددا من صواريخ العدوان".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إخبارية فيديوهات قالوا إنها للقصف الإسرائيلي على مطار حلب.

#سوريا | جانب من "العدوان الإسرائيلي" الذي استهدف محيط مطار حلب الدولي وبلدة السفيرة في ريف حلب الجنوبي. pic.twitter.com/R2VQ6PqDWR — غرب آسيا - عاجل (@WANbreaking) May 1, 2023

يأتي ذلك بعد يومين من هجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف مواقع في محافظة حمص وسط البلاد، صباح السبت 29 نيسان الماضي، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا بأن دفاعات النظام "تصدّت للصواريخ وأسقطت بعضها".(وكالات)





