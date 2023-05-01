مقتل عسكري وخروج مطار حلب عن الخدمة بضربات إسرائيلية

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بمقتل عسكري وإصابة 7 في هجوم إسرائيلي استهدف مطار حلب ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

ونقلت عن مصدر عسكري: "نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب، وأدّى العدوان إلى استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم مدنيان اثنان ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

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