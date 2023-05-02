فيديو ينتشر.. تبختر وسط الشارع حاملاً كلاشينكوف ومطلقاً النار على المارة!

راح رجل يتبختر في أحد أكثر شوارع بغداد اكتظاظاً، حاملاً كلاشينكوف، ومطلقا النار عشوائياً، وذلك في مشهد غير مألوف أثار الرعب بين المارة.



فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو لرجل مجهول، يطلق النار بشكل عشوائي على المارة في حي الجامعة بقلب بغداد.

#بغداد - إحباط مجزرة دامية في حي الجامعة من قبل القوات الأمنية التي سيطرت على متعاطي مخدرات كان يطلق النار بشكل عشوائي من بندقية كلاشنيكوف. pic.twitter.com/lOix16mL4d — شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) May 1, 2023 Advertisement

كاد يرتكب مجزرة

فيما تأهبت القوات الأمنية المتواجدة بالمنطقة لمحاصرته. وبعد تبادل إطلاق النار، استطاعت إلقاء القبض عليه قبل أن يرتكب مجزرة لا تحمد عقباها.



ليتبين لاحقاً أن المجهول كان يتعاطى المخدرات، ثم راح يطلق النار بشكل عشوائي من بندقية كلاشينكوف.



في حين انتشر الفيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، وسط رعب وهلع حلّا بالمارة.



آفة خطرة

يشار إلى أن ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق أصبحت آفة بين فئة الشباب خاصة.



وهناك مساع يبذلها البرلمان العراقي بالتعاون مع السلطة التنفيذية للحد من تلك الظاهرة، عبر تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، وإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات.(العربية)







