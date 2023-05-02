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عربي-دولي

فيديو ينتشر.. تبختر وسط الشارع حاملاً كلاشينكوف ومطلقاً النار على المارة!

Lebanon 24
02-05-2023 | 02:00
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راح رجل يتبختر في أحد أكثر شوارع بغداد اكتظاظاً، حاملاً كلاشينكوف، ومطلقا النار عشوائياً، وذلك في مشهد غير مألوف أثار الرعب بين المارة.

فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو لرجل مجهول، يطلق النار بشكل عشوائي على المارة في حي الجامعة بقلب بغداد.
 
 
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كاد يرتكب مجزرة
فيما تأهبت القوات الأمنية المتواجدة بالمنطقة لمحاصرته. وبعد تبادل إطلاق النار، استطاعت إلقاء القبض عليه قبل أن يرتكب مجزرة لا تحمد عقباها.

ليتبين لاحقاً أن المجهول كان يتعاطى المخدرات، ثم راح يطلق النار بشكل عشوائي من بندقية كلاشينكوف.

في حين انتشر الفيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، وسط رعب وهلع حلّا بالمارة.

آفة خطرة
يشار إلى أن ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق أصبحت آفة بين فئة الشباب خاصة.

وهناك مساع يبذلها البرلمان العراقي بالتعاون مع السلطة التنفيذية للحد من تلك الظاهرة، عبر تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، وإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات.(العربية)



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