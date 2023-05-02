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عربي-دولي

اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين لاردوغان في فرنسا.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
02-05-2023 | 02:30
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جرح 4 أشخاص على الأقل في حوادث شجار اندلعت، عصر أمس الاثنين، بين مؤيدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وآخرين معارضين له في فرنسا.

ووقعت الاشتباكات قرب مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة إنها اضطرت للتدخل مرتين للفصل بين عدد من الناخبين الأتراك، الذين أدلوا بأصواتهم قبل أسبوعين من موعد الانتخابات المقررة في 14 أيار في تركيا.
 
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واندلع أول شجار حوالي قرب مركز الاقتراع الواقع في الأحياء الجنوبية لمرسيليا، وأصيب فيه أربعة أشخاص بجروح استدعت نقلهم إلى مستشفى محلي للعلاج.

واضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع للفصل بين المجموعتين.

ووقعت اشتباكات أخرى رغم وجود الشرطة التي أكدت لوكالة "فرانس برس" أنها أوقفت شخصين.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته مع ثلاثة معارضين، أبرزهم كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تتراوح من اليمين القومي إلى اليسار الديمقراطي.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن تكون نتائج الانتخابات متقاربة، فيما يؤكد كلا المعسكرين قدرته على الفوز من الجولة الأولى. (العربية)


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