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تحدث بالعربية.. بايدن احتفل بعيد الفطر في البيت الأبيض (صور)

Lebanon 24
02-05-2023 | 03:00
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بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، استضاف الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين، حفل استقبال في البيت، مؤكدا دعم إدارته المستمر للجالية المسلمة، وفقا لنص خطاب بايدن في الحفل الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض.
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وأشاد بايدن في الحفل الذي حضره مئات الأشخاص، ومنهم نائبة الرئيس، كاميلا هاريس، بإسهامات المسلمين الأميركيين في الولايات الولايات المتحدة، بمن فيهم أولئك الذين قاتلوا في حرب الاستقلال الأميركية، وفقا لوكالة رويترز.

وقال الرئيس الأميركي في خطابه "اليوم، هناك 3.5 مليون منكم في الولايات المتحدة".

وأضاف: "أنتم تنتمون إلى أعراق مختلفة، وتتحدثون لغات مختلفة، لكنكم متحدون كأميركيين".

وعلّق بايدن على إسهامات المسلمين العديدة في المجتمع الأميركي، سواء في الخدمة العسكرية والدبلوماسية أو السينما والطعام والملابس.

وقال: "هناك مسلمون أميركيون يخدمون في الكونغرس اليوم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الأمريكي".

وأضاف الرئيس أنه من الرائع "للديمقراطية عندما يبدو الكونغرس مثل أميركا".
 
 
 
 
 
 
وتحدث بايدن عن ظاهرة الإسلاموفوبيا، قائلا: "نحن مصممون على مواجهة جميع أشكال الكراهية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، وهو أمر مهم بالنسبة لي ويمثل هذا الأمر أولوية لإدارتي، ولهذا السبب أنشأت فريق عمل للطوارئ للتصدي للهجمات على المسلمين ومناهضة التحيز والتمييز".

وأضاف أن "الوقوف في وجه الكراهية ضد المسلمين أمر ضروري للحفاظ على ما نحن عليه".

وأنهى بايدن الحدث بتحية تقليدية باللغة العربية خاصة بالمسلمين في أعيادهم وهي "عيد مبارك"، وفقا للوكالة.(الحرة)


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