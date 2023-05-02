تركيا أصبحت دولة تنتج طائرات من الجيل الخامس.. أردوغان يكشف عن المقاتلة "قآن" (صور)



Advertisement

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل "قرن المستقبل" للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية، حيث قال: "نعيش يوماً مشهوداً في تاريخ الدفاع والطيران التركي"، لافتاً إلى أن حليفه زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي، هو صاحب فكرة إطلاق هذا الاسم على المقاتلة محلية الصنع.



وكلمة "قآن" (Kaan) يعود أصلها إلى لغة الشعوب التركية القديمة، وهي مرادفة أو مشتقة من كلمة "خاقان" (لقب ملك التتار)، وتعني "الحاكم" أو "ملك الملوك"، حسبما أفاد موقع NTV التركي.



في السياق، أوضح أردوغان أن المقاتلة المحلية "قآن" ستستكمل اختباراتها خلال عدة أعوام، لتنضم بعدها بأدائها العالي إلى ترسانة القوات الجوية التركية، مشدداً على أن جميع أنظمة المهام الرئيسية محلية ووطنية، وقال: "سنزودها بأسلحتنا وراداراتنا وأجهزتنا للاتصال والتحكم الخاصة بنا". قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين بالكشف عن اسم المقاتلة التركية الوطنية "قآن"، مشيراً إلى أن تركيا ستكون واحدة من 5 دول تنتج هذا النوع من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم، وأن "السلام والعدل والحق ستترسخ في المنطقة والعالم كلما تعززت قوة تركيا".جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل "قرن المستقبل" للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية، حيث قال: "نعيش يوماً مشهوداً في تاريخ الدفاع والطيران التركي"، لافتاً إلى أن حليفه زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي، هو صاحب فكرة إطلاق هذا الاسم على المقاتلة محلية الصنع.وكلمة "قآن" (Kaan) يعود أصلها إلى لغة الشعوب التركية القديمة، وهي مرادفة أو مشتقة من كلمة "خاقان" (لقب ملك التتار)، وتعني "الحاكم" أو "ملك الملوك"، حسبما أفاد موقع NTV التركي.في السياق، أوضح أردوغان أن المقاتلة المحلية "قآن" ستستكمل اختباراتها خلال عدة أعوام، لتنضم بعدها بأدائها العالي إلى ترسانة القوات الجوية التركية، مشدداً على أن جميع أنظمة المهام الرئيسية محلية ووطنية، وقال: "سنزودها بأسلحتنا وراداراتنا وأجهزتنا للاتصال والتحكم الخاصة بنا".

طائرات تركية محلية الصنع

في سياق قريب، أكد الرئيس التركي أن الطائرة المحلية "حُر جت" وهي أول طائرة مأهولة نفاثة أسرع من الصوت، أجرت أول تحليق لها، وأنها ستنضم في القريب العاجل إلى أسطول القوات الجوية، وستكون بين الطائرات على ظهر سفينة "تي جي سي أناضول" الحربية.



كما أشار أردوغان إلى أن "حُر جت" ستحل محل مقاتلات "إف-16" الأمريكية، "بشكل جزئي" من خلال تزويدها بالأسلحة والرادارات المحلية.



من جانب آخر، لفت أردوغان إلى أن طائرة "حُر قوش" التي بدأت تركيا بتصنيعها لصالح الدول الصديقة والشقيقة باتت "علامة دولية"، مؤكداً تسليم الدفعات الأولى منها قريباً إلى النيجر وتشاد.



في الوقت ذاته، قال الرئيس التركي إن الطائرة التركية المقاتلة المسيرة "عنقاء-3" ستقوم بأول تحليق لها خلال الأيام المقبلة، وإن مروحية الهجوم الثقيلة (أتاك-2) قد حلّقت لأول مرة.



كما أكد أن مروحية "غوك بي" تحلّق عبر محرك توربيني من تصميم مهندسين أتراك، لافتاً إلى أن تركيا واحدة من 3 بلدان في العالم قادرة على إنتاج مروحية من طراز "أتاك-2" البالغ وزنها 10 أطنان.



وبيّن أن تركيا زودت طائرات الرادارات والاستطلاع والمراقبة والأنظمة الإلكترونية لـ"إف-16″ للقوات المسلحة بأنظمة محلية.(عربي بوست)





