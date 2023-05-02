الهند تنزلق بين يدي بوتين.. النفط اولا؟

تعتبر الهند الآن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بعد أن تجاوزت الصين وذلك بناءً على أرقام الأمم المتحدة. وتُعد الهند اليوم أكبر مشتر للنفط الخام الروسي في العالم، وقواتها المسلحة مجهزة إلى حد كبير بالأسلحة الروسية.

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وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "اعتاد الغرب أن ينظر إلى الهند على أنها صديقة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأفعال بدلاً من الكلمات، فإن خامس أكبر اقتصاد في العالم يولي اهتمامًا أكبر لما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من اهتمامه برغبات واشنطن أو لندن. وقال كاران مهريشي، خبير اقتصادي هندي، للصحيفة إن الواردات الروسية وفرت للهند حوالي 3 مليارات دولار في العام الماضي، مقارنة بإجمالي فاتورة واردات النفط السنوية التي تبلغ حوالي 120 مليار دولار. حتى أن روسيا أطاحت بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من موقع الصدارة في ما يتعلق بإمداد الهند، منذ أن رفضت الدول الغربية الذهب الأسود الذي قدمه الكرملين في أعقاب غزو بوتين لأوكرانيا".

وتابعت الصحيفة، "من المحتمل أن تجد الهند، مثل ألمانيا ودول أوروبية أخرى من قبلها، أن الاعتماد على بوتين للحصول على إمدادات الطاقة الحيوية يعني أن تصبح الهند تحت سيطرة روسيا. ومع ذلك، يبدو أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يعتقد أن الهند ببساطة تغتنم الفرصة لشراء النفط الخام الرخيص لتلبية الطلب المتزايد. في آذار، على سبيل المثال، قفزت متطلبات الهند من الوقود بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي ووصلت إلى 4.83 مليون برميل يوميًا. وقال مهريشي: "الاقتصاد الهندي هو الأسرع نموًا على وجه الأرض، ومن المتوقع أن يصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2025. وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي عتبة 10 تريليونات دولار بحلول عام 2031".

وأضافت الصحيفة، "إن اقتصاداً بهذا الحجم يحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة، وتعتمد الهند بشكل كبير على الواردات. وعلقت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في هارغريفز لانسداون، "لقد سيطرت المخاوف بشأن التضخم، وليس المخاوف الجيوسياسية، بشكل كبير، مما دفع نيودلهي إلى التخلص من الاستياء الغربي بشأن زيادة العلاقات الاقتصادية مع موسكو". وأضافت: "يبدو أن هذا النهج يعمل، حيث يسير معدل التضخم الرئيسي في الهند في الاتجاه الصحيح، مدعومًا أيضًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية. لكن دوامة الأسعار لم تتلاشى بالسرعة الكافية لتلبية هدف البنك المركزي".

وبحسب الصحيفة، "يصف أسامة رضوي، محلل الطاقة في شركة "برايمري فيزيون" العلاقة بين روسيا والهند بأنها زواج مصلحة. وقال للصحيفة: "إنهما مترابطان: فالهند، تستورد أكثر من 85 في المائة من نفطها، أما روسيا، فتعتمد على عائدات النفط والغاز والتي تشكل حوالي 50 في المائة من عائداتها". أدت شهية الهند للخام الروسي إلى تجاوز موسكو للعراق للمرة الأولى، لتبرز كأكبر مورد للنفط، مما دفع المملكة العربية السعودية إلى المركز الثالث في العام المالي الماضي. وقالت ستريتر: "يتوقع تحليل "ريفينيتيف أويل ريسيرش" أن الهند ستستورد 1.94 مليون برميل يوميًا من روسيا، أي أكثر من الضعف منذ تموز الماضي متجاوزةً إجمالي الواردات من منطقة الشرق الأوسط".

وتابعت الصحيفة، "ونتيجة لذلك، تمكنت روسيا من الإفلات من أسوأ آثار العقوبات التي فرضها الغرب لعزلها. وعززت الدول غير الخاضعة للعقوبات مثل الهند مبيعات تصدير النفط الخام التي تعد أحد العوامل الرئيسية التي تمنع روسيا من الإفلاس. قد تبدو العلاقات الوثيقة بين الهند وروسيا أكثر وضوحًا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط من العام الماضي، لكن العلاقات الجيدة بين البلدين تعود إلى زمن بعيد. وكانت العلاقة إيجابية بين البلدين منذ عهد القيصر بولس في القرن الثامن عشر. ويقول مهريشي: "بصرف النظر عن الحصول على النفط بأسعار أقل من أسعار السوق، كان من الممكن أيضًا أن تضطر الهند إلى شراء النفط الروسي لمساعدة صديق".

وأضافت الصحيفة، "منذ الستينيات، زود الاتحاد السوفيتي الجيش الهندي بأسلحة متطورة كان من الممكن أن يجد صعوبة في الحصول عليها في أماكن أخرى: وكانت الهند في الواقع تنظر غالبًا إلى السوفييت ثم روسيا كحليف محتمل ضد الغرب. إن هذا الإمداد الطويل الأمد بالأسلحة للهند مستمر. وحددت وكالات الأنباء الحكومية الروسية في شباط صادرات الأسلحة إلى الهند بنحو 13 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية. وقدمت نيودلهي طلبات إضافية إلى موسكو للحصول على معدات عسكرية وأسلحة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. وبصراحة، لم يدين رئيس الوزراء ناريندرا مودي أبدًا الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تتعزز العلاقات بين الهند وروسيا فقط مع دخول البلدين في مفاوضات متقدمة بشأن اتفاقية التجارة الحرة - وهي خطوة ستزيد من التوترات مع الغرب".

وختمت الصحيفة، "يعتقد الكثير من الغربيين أن الهند هي ديمقراطية حميدة ومحايدة يجب أن تتماشى بشكل طبيعي مع القيم الليبرالية ضد الاستبداد الدموي لروسيا الحديثة. لكن الهنود لا يرون الأمر على هذا النحو: والحقيقة الصريحة هي أنهم يحاولون ضمان بقاء بوتين في منصبه ليس لسبب أفضل من النفط الأرخص قليلاً".