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عربي-دولي

ابنة الـ21 عاما حُرقت وهي حامل.. جريمة تهز بلداً عربياً

Lebanon 24
02-05-2023 | 02:50
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هزت جريمة مروعة الأوساط العراقية، بعدما أقدمت سيدة على حرق زوجة ابنها الحامل في محافظة النجف.

سكبت عليها البنزين
فقد سكبت الجانية البنزين على الشابة وهي تطبخ وأشعلت بها النار، ثم تركتها وفرت هاربة، حتى سمع الجيران صراخ جارتهم وهرعوا لإنقاذها.

وما زاد الأمر سوءاً أن عائلة الضحة أكدت أن الشرطة أخذت إفادة الجانية وتركت المجني عليها.

كما أوضح شقيق الضحية أن أخته كانت تحضر الطعام في المطبخ، حينما شعرت بسائل يسكب عليها، وما إن لبثت أن تلتفت حتى شعرت بنار تلتهم جسدها.

وكشف أن زوج الضحية ووالده وإخوته كانوا موجودين أثناء الجريمة.

بدوره، أفاد مصدر طبي من المستشفى بأن جروحا من الدرجة الثالثة أصابت أكثر من 65% من جسد السيدة البالغة من العمر 21 عاماً، والتي أكد والدها أنه أبلغ السلطات للتصرف وأخذ حق ابنته.
 
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لا بوادر لحل قريب
يشار إلى أن حالات العنف الأسري في العراق تتزايد بصورة مقلقة ومضطردة، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء والأطفال.

وما يزيد المشهد تعقيدا أن النساء المعنفات لا يجدن من يحتمين بهم، في ظل عدم وجود ملاذات آمنة كافية لاستقبال الأعداد الكبيرة والمتزايدة من ضحايا جرائم العنف الأسري في البلاد، والتي بالكاد تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة.(العربية)

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