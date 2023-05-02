آخر تطورات السودان: اشتباكات متقطعة في الخرطوم.. والنزوح مستمر

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اندلعت اشتباكات متقطعة اليوم الثلاثاء في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على الرغم من الهدنة السادسة التي أعلن عنها مؤخراً لمدة 72 ساعة.وأفاد مراسل "العربية" اليوم الثلاثاء، بأن منطقة المهندسين في أم درمان، شهدت قصفاً مدفعياً متقطعاً.كما أشار إلى أن الجيش السوداني يتوسع شمال أم درمان مع الاستمرار في تنظيف الأحياء شمال خرطوم بحري.فيما أوضحت الشرطة السودانية أنها دفعت بتعزيزات أمنية، لتأمين الأحياء بمناطق عدة في الخرطوم.هدوء نسبيبدوره أكد أسامة أبو بكر، المسؤول الإعلامي في الهلال الأحمر السوداني، للعربية/الحدث أن اشتباكات مستمرة شهدتها بعض مناطق الخرطوم، مثل محيط المطار. وأضاف أن الهدوء في البلاد نسبي وليس كاملاً.كما أوضح أن حركة الهجرة مستمرة من البلاد باتجاه تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان. بالتزامن أعلنت نقابة أطباء السودان أن جميع المستشفيات العامة في العاصمة توقفت عن العمل، مشيرة إلى وجود نقص في معدات الأكسجين في المؤسسات الطبية التي تواصل تقديم المساعدة للمصابين.كما اعتبرت أن ما يحدث في قطاع الرعاية الصحية هو جريمة ضد الإنسانية، مضيفة أن الحل الوحيد للأزمة الإنسانية هو وقف الأعمال القتالية.إلى ذلك، حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الإثنين، من أنّ "أكثر من 800 ألف شخص" قد يفرّون من السودان جرّاء القتال الدائر حالياً في هذا البلد.وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على تويتر أكّد صحّتها مكتبه أنّ "المفوضية، بالإضافة إلى الحكومات والشركاء، يحضرون لاحتمال فرار أكثر من 800 ألف شخص من القتال في السودان إلى الدول المجاورة".وأضاف: "نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى المزيد من الناس يُجبرون على الفرار من السودان بحثاً عن الأمان".ومنذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع في 15 نيسان الماضي، خرج آلاف المدنيين من العاصمة الخرطوم نحو ولايات أكثر أمناً، كما توجه الآلاف أيضا نحو دول مجاورة ومنها مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وغيرها، بحثاً عن ملاذ آمن مؤقت.فيما حصد القتال أكثر من 500 قتيلا ونحو 5000 جريح، حسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية.(وكالات)