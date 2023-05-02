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إقتصاد

ما هي أكبر 5 إفلاسات في القطاع المصرفي الأميركيّ؟

Lebanon 24
02-05-2023 | 16:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ إفلاس مصرف "فيرست ريبابليك" في الولايات المتحدة أثار المخاوف حول سلامة القطاع المصرفي الأميركي وسط تحذيرات الخبراء من احتمال انهيار بنوك جديدة.

ونشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا عن إفلاس "فيرست ريبابليك" كشفت فيه عن أكبر 5 إفلاسات في القطاع المصرفي الأميركي.
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وبحسب تصنيف الوكالة فقد احتل "فيرست ريبابليك" المرتبة الثانية، وبلغت أصول البنك 229 مليار دولار، فيما جاء في المرتبة الأولى "واشنطن ميوتشوال" المنهار في 2008، ووصلت أصول البنك إلى 307 مليارات دولار.

في المرتبة الثالثة جاء مصرف "سيليكون فالي بنك" بأصول تقدر بنحو 167 مليار دولار، يليه في المرتبة الرابعة "سيغنتشر بنك" بأصول قدرت بحوالي 110 مليارات دولار.

واللافت في تقرير "بلومبرغ" أن ثلاثا من أكبر أربع حالات إفلاس لبنوك أميركية حدثت في الشهرين الماضيين.

 
أكبر 5 إفلاسات في القطاع المصرفي الأميركي:
 
 
أكبر 5 إفلاسات في القطاع المصرفي الأمريكي

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