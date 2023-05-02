18
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
18
o
جبيل
4
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
التوابيت الطائرة... كيف تصدّ أوكرانيا الهجمات الجويّة الروسيّة؟
Lebanon 24
02-05-2023
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الجزيرة"، أنّه بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب، لا تزال الأجواء الأوكرانية محل نزاع، ولم تستطع موسكو، التي تمكنت من اكتساب ميزة خلال الأسابيع الأولى من الصراع، السيطرة على الأجواء بصورة حاسمة، إلا أن الطيارين الأوكرانيين في غياب شحنات غربية ليس لديهم سوى "التوابيت الطائرة" لصد الهجمات الجوية الروسية.
Advertisement
وقالت مجلة لوبوان الفرنسية إن العديد من الطيارين والميكانيكيين والخبراء من سرب المروحيات في لواء الطيران الـ12 الأوكراني، ينتظرون بعيدا عن الجبهة لإيجاد قاعدة جديدة بعد أن أبلغتهم المخابرات العسكرية أن الروس اكتشفوا موقع قاعدتهم الجوية التي أخلوها للتو.
ويقول الطيار إيفان الذي يجلس مع رفاقه من هذا اللواء في "راحة قسرية" إنهم يقومون في العادة بطلعتين أو 3 طلعات جوية في اليوم لدعم قواتهم البرية.
ويوضح رفيقه ياروسلاف الذي يقاتل على متن مروحية من طراز "إم آي-24" Mi-24 القديمة، الوحيدة في الترسانة الأوكرانية: "هذه مهمات خطيرة للغاية لأننا يجب أن نطير إلى خط المواجهة على ارتفاع منخفض حتى لا تكتشفنا رادارات العدو، وبالتالي يجب أن نتجنب الأشجار وأبراج الكهرباء والطيور والعوائق الطبيعية الأخرى، ثم علينا عند اقترابنا بالارتفاع لفترة وجيزة لإطلاق صواريخنا نحو السماء لمنحها أقصى مدى، وعندها نكون أكثر عرضة للخطر، لنعود للانخفاض خلال ثوان للفرار في الاتجاه المعاكس".
خسائر كثيرة
وقد عانى هذا اللواء كما تقول مراسلة المجلة في إيزيوم تيوفيل سيمون الكثير من الخسائر، وربما يكون فقد نحو 15% من رجاله، خاصة أننا كما يقول إيفان نتعرض للتهديد من قبل مقاتلي العدو الجاثمين على علو شاهق وهم يرصدوننا بالرادارات الموجودة على متن طائراهم.
ويضيف: "بإمكان الروس إطلاق النار علينا بصواريخ بعيدة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما يجبرنا غالبا على العودة للوراء، مع أن الوضع ليس أفضل على الجانب الروسي رغم تسليحه بطائرات مروحية أحدث بكثير من طائراتنا".
وذكرت المراسلة أن أوكرانيا مجهزة في الغالب بطائرات قديمة وصواريخ غير موجهة من الحقبة السوفياتية، ولا تستطيع المطالبة بصواريخ أفضل من حلفائها لدرء التهديد، وليس لديها سوى "صواريخ متيور الأوروبية وأمرام الأميركية وهي قادرة على مخادعة العدو، لكنها غير متوافقة مع إلكترونيات الطائرات الأوكرانية.
ويرى إيفان وفلاديسلاف أن هذا النقص لا يسده سوى تسليم أوكرانيا مقاتلات غربية تمكنها من الاستفادة من الجو.
أما الآن فهما يتحسران على رؤية الدبابات الغربية تتدفق على جيشهم في حين لا يملك سلاحهم الجوي سوى ما يسمونه "التوابيت الطائرة"، معتقدين أنه يجب تسليم ما لا يقل عن 10 مقاتلة حديثة مع الذخيرة المناسبة إلى كييف لتغيير الديناميكيات في الجو، خاصة أن مخزون الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات قد استنزف في حملة الشتاء، حسب تسريبات استخباراتية أميركية حديثة. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!
13:09 | 2023-05-02
02/05/2023 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
01:30 | 2023-05-02
02/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
01:45 | 2023-05-02
02/05/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سيّئة عن الدولار... هل تستمرّ قيمته بالإنخفاض؟
Lebanon 24
أخبار سيّئة عن الدولار... هل تستمرّ قيمته بالإنخفاض؟
09:30 | 2023-05-02
02/05/2023 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة جديدة مهمّة عن الدولار من مصرف لبنان.. ماذا سيجري قريباً؟
Lebanon 24
إشارة جديدة مهمّة عن الدولار من مصرف لبنان.. ماذا سيجري قريباً؟
14:39 | 2023-05-02
02/05/2023 02:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:30 | 2023-05-02
الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها
20:00 | 2023-05-02
القاهرة تحذّر من صعوبات جديدة باستقبال المزيد من السودانيين
18:00 | 2023-05-02
التحقيقات تُداهم 12 موقعاً في كشمير
17:27 | 2023-05-02
مصر تطلق الحوار بلا اعتذار أو إخوان
17:13 | 2023-05-02
نصف مليون نازح ولاجئ سوداني
16:59 | 2023-05-02
أوكرانيا: حصولنا على مقاتلات "اف 16" مسألة وقت
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
03/05/2023 04:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
03/05/2023 04:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
03/05/2023 04:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact