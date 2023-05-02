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عربي-دولي

كتبها قبل استشهاده.. هذه وصية الأسير الفلسطيني الراحل خضر عدنان!

Lebanon 24
02-05-2023 | 06:00
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نشر مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، وصية الأسير الفلسطيني الراحل خضر عدنان، التي كتبها قبل شهر، ودعا فيها إلى عدم السماح للإحتلال الإسرائيلي بتشريح جسده.

وجاء في الوصية: "الحمد لله رب العالمين أن وفقني للإضراب عن الطعام للحرية.. أبعث لكم بكلماتي هذه وقد ذاب شحمي ولحمي ونخر عظمي وضعفت قواي من سجني في الرملة الحبيبة الفلسطينية الأصيلة، وصيتي هذه لأهلي وأبنائي وزوجي وشعبي".
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وأضاف: "زوجتي أوصيك وأبنائي بتقواه تعالى، والاستعصام بحبله المتين والاستغناء بفضله عمن سواه وقول الحقّ في كل زمان، ومكان وصلة الأرحام والصلاة والزكاة والحفاظ على حرمات الله وحقه في حالنا، ومالنا، وحركتنا، وسكنتنا، والعلم إن خير بيوتات فلسطين هي بيوتات الشهداء، والأسرى والجرحى والصالحين".

وتابع: "أوصيكم بالأعمام والأخوال والأقارب والجيران وكل من له حق علينا، أوصيكم أن لا تتركوا لأحد حق علي معنوي أو مادي فمحبكم الأكثر حاجة إلى رحماته تعالى، إذا كانت شهادتي فلا تسمحوا للمحتل بتشريح جسدي وسجوني قرب والدي واكتبوا على قبري هنا عبد الله الفقير خضر عدنان دعواتكم له ولوالديه والمسلمين بالرحمات واجعلوه قبرا بسيطا وأطلبوا من الله لي المغفرة والرحمة والتثبيت وسعة القبر وأن يجعل قبورنا رياض من رياض الجنة لا حفر من حفر النيران وأن يتقبل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم".

وقال الأسير الراحل: "يا شعبنا الأبي أبعث لكم هذه الوصية تحية ومحبة، وكلي ثقة برحمته تعالى، ونصره وتمكينه، هذه أرض الله ولنا، فيها وعد منه إنه وعد الآخرة، لا تيأسوا فمهما فعل المحتلون، وتطاولوا في احتلالهم وظلمهم، وغيهم، فنصر الله قريب، ووعده لعباده بالنصر والتمكين أقرب".

وفي وقت سابق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، عن وفاة الأسير خضر عدنان عن عمر 44 عاما، بعد أن خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 86 يوماً رفضاً لاعتقاله.
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