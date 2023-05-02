عقب استشهاد الأسير خضر عدنان.. صواريخ من غزة باتجاه الأراضي المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، عقب الإعلان عن وفاة الأسير خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.

ودخل خضر عدنان إضراباً مفتوحاً عن الطعام في الخامس من شباط الماضي، منذ لحظة اعتقاله، ليكمل اليوم الـ86 من إضرابه عن الطعام، ويفارق الحياة بعدما وجد غائباً عن الوعي في زنزانته.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 3 صواريخ أُطلقت من غزة سقطت في مناطق مفتوحة في "كيبوتس سعد" في مناطق غلاف غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار التي دوّت في مستوطنات غلاف غزة.