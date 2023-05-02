ما هو المبلغ المطلوب لتلبية الإحتياجات الإنسانية في السودان؟ الأمم المتحدة تجيب

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وقال متحدّث باسم المنظمة الدولية للهجرة خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف إنّ المعارك الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع أجبرت أكثر من 334 ألف شخص على النزوح داخل البلاد.من جانب آخر، قال مسؤولة من مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة إن أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة هرباً من الصراع الذي اندلع الشهر الماضي.وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أولغا سارادو: "يقدر عدد اللاجئين، الذين عبروا الآن إلى الدول المجاورة بما في ذلك اللاجئون السودانيون بأكثر من 100 ألف لاجئ".