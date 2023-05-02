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عربي-دولي

​توقيف رجل أعمال... ما علاقته بتحويل الأموال إلى الخارج؟

Lebanon 24
02-05-2023 | 06:46
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في مصر، في ضبط رجل أعمال سوري و4 مصريين في واقعة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد.

وأكدت التحريات "قيام رجل أعمال سوري صاحب مصنع للملابس الجاهزة و4 آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية". (روسيا اليوم)
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