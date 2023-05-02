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عربي-دولي
الأمم المتحدة تحذر من احتمال فرار 800 ألف شخص من السودان
Lebanon 24
02-05-2023
|
10:30
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حذرت الأمم المتحدة من احتمال فرار أكثر من 800 ألف شخص من السودان، على خلفية الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتصارعة.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على "تويتر" أمس الاثنين، إن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومات والشركاء، مستعدون لاحتمال فرار أكثر من 800 ألف شخص من السودان إلى الدول المجاورة".
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وأكد أنه لا يتمنى أن تصل الأمور والأرقام إلى "هذا الحد"، مضيفاً: "إذا لم يتوقف العنف، سنرى المزيد من الأشخاص المجبرين على الهروب من السودان حفاظا على أمنهم".
والجمعة، كشفت الأمم عن فرار أكثر من 50 ألف شخص من السودان غالبيتهم كانوا لاجئين من دول أخرى، بحثا عن مكان آمن إثر تفاقم حدة القتال الذي اندلع منتصف أبريل الجاري.
وتوجه الفارون من السودان إلى مصر، وتشاد، وجمهورية جنوب السودان، وإثيوبيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى. كما تسببت الاشتباكات في إجلاء الرعايا الأجانب من كافة أنحاء السودان.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، كان السودان يستضيف رقماً قياسياً من اللاجئين يبلغ 1.3 مليون شخص.
ومنذ 15 نيسان الماضي، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.
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