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عربي-دولي

أميركا تتعهد: سنعمل مع "إسرائيل" على منع إيران من امتلاك السلاح النووي

Lebanon 24
02-05-2023 | 11:30
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تعهد رئيس الكونغرس الأميركي، كيفين مكارثي، بأن تعمل بلاده مع إسرائيل على منع إيران من امتلاك السلاح النووي.
وقال مكارثي، في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، إن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا"، مضيفا أن "الصلة بين تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية وثيقة وغير قابلة للكسر".
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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد أمس الاثنين، مجددا "بعدم السماح لإيران بعمل ما وصفه طوق من الإرهاب حولها، وعدم السماح لها بالتموضع عسكريا على حدودها".
وقال نتنياهو، خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، إن "النظام في إيران لا يهدد إسرائيل فقط، بل يهدد الولايات المتحدة والعالم الحر بأسره".
وأضاف: "لن نسمح لإيران بتشكيل خطر علينا لا من جهة سوريا ولا لبنان ولا غزة ولا الضفة، لن نسمح لها بالتموضع عسكريًا على حدودنا، وسنبذل قصارى جهدنا لمنعها من امتلاك أسلحة نووية".
 
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