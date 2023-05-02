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صحة
لا تأكلوها... بالأسماء سحب 6 منتجات من "كادبوري" ما هي؟
Lebanon 24
02-05-2023
|
07:21
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سحبت شركة "مولر"، أكبر موزع لمنتجات الألبان في بريطانيا، 6 حلويات من "كادبوري" بسبب مخاوف من احتوائها على بكتيريا الليستيريا.
وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الأشخاص الذين اشتروا منتجات معينة من هذه الحلويات تم تحذيرهم بعدم تناولها، وبدلا من ذلك إعادتها لاسترداد أموالهم.
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التحذير أصدرته وكالة معايير الغذاء البريطانية "FSA" وقالت إن الأمر يتعلق بحلوى "Crunchie" و"Daim" و"Flake" و"Dairy Milk Buttons" و"Dairy Milk Chunks 75g" و"Cadbury Heroes".
وأضافت أن تاريخ صلاحية الأنواع المسحوبة هي 17 أيار بالنسبة لـ"Crunchie" و"Flake"، و18 أيار لباقي الحلويات. (سكاي نيوز)
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