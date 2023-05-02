صباح اليوم... مقتل وزير على يدّ حارسه الشخصي في هذا البلد

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قتل وزير الدولة لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات الصناعية في أوغندا العقيد المتقاعد تشارلز أوكيلو إنغولا رميا بالرصاص من قبل حارسه الشخصي، الذي أطلق الرصاص على نفسه في وقت لاحق.وأكد ذلك نائب المتحدث باسم شرطة العاصمة كمبالا، لوك أووزيغير، حيث تابع أن "إطلاق نار وقع صباح اليوم في كيانجا، بضواحي العاصمة".كذلك، أكدت رئيسة مجلس النواب، أنيتا بين، وفاة الوزير أثناء جلسة مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء. (روسيا اليوم)