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إقتصاد

إرتفاع التضخم في منطقة اليورو 7 %

Lebanon 24
02-05-2023 | 14:30
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ارتفع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي، ما يعطي مزيدا من المبررات لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بشكل طفيف في اجتماعه يوم الخميس.

وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء بأن إجمالي الزيادة في الأسعار في دول منطقة اليورو العشرين ارتفع إلى نحو 7 في المائة في نيسان من 6.9 في المائة في آذار، وذلك بالتماشي مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. (الاقتصادية)
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