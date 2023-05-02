مع قرب الهجوم الأوكراني المضاد.. روسيا تضاعف إنتاج الصواريخ

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في الوقت الذي يقترب فيه الهجوم الأوكراني المضاد، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء أن موسكو اتخذت إجراءات لتسريع إنتاج الأسلحة من أجل تلبية احتياجات حملتها في أوكرانيا، وتشن هجمات ناجحة على مستودعات أوكرانية بها أسلحة غربية.وأضاف أن الجيش لديه كل الأسلحة الذي يحتاجها في ساحة القتال في 2023، لكنه طلب من شركة كبيرة تصنع الصواريخ مضاعفة إنتاجها من الصواريخ عالية الدقة، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء. (العربية)