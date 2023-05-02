أوكرانيا: حصولنا على مقاتلات "اف 16" مسألة وقت

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أعرب وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، عن اقتناعه بأنه "عاجلا أم آجلا سيقرر الحلفاء الغربيون تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16".وقال كوليبا في مقابلة مع قناة "1+1" الأوكرانية، إن "القرار بشأن الطائرات الغربية ليس سوى مسألة وقت"، وأعرب عن "أسفه" لأن "أوكرانيا ستدفع ثمنا إضافيا بحياة الناس، بسبب تردد حلفائها".واضاف: "إذا كانت لدينا طائرات "إف 16" في الوقت الحالي، فسيكون هجومنا المضاد أسرع بكثير، وسنكون قادرين على إنقاذ العديد من أرواح جنودنا ومدنيينا الذين يعانون من الضربات الصاروخية".وأشار إلى أن هذه الطائرات "واحدة الأولويات الثلاث للدعم العسكري من الحلفاء، جنبا إلى جنب مع قذائف المدفعية والعربات المدرعة". (سكاي نيوز)