بالفيديو... إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة

أفادت "روسيا اليوم" أن الجيش الإسرائيلي فعّل منظومة القبة الحديدية بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المجاورة.

وقالت "العربية" إنّ صافرات الإنذار دوّت في عدد من المستوطنات المحيطة في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ.

وذكرت "سكاي نيوز" أنّ الجيش الإسرائيلي قصف بالدبابات مواقع إطلاق القذائف الصاروخية من غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنّه تمّ إطلاق 21 صاروخاً من قطاع غزة، واعترض 4 منها.

وفتحت السلطات الإسرائيلية الملاجئ في منطقة بئر السبع، وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنات البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة وتجنب التجمعات في مناطق مفتوحة.

توازيّاً، أفادت وكالة "الأناضول" نقلاً عن قناة 12 الإسرائيلية، عن إصابة شخص بجروح خطيرة إثر سقوط صاروخ على سديروت.

في السيّاق، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

المقاومة تطلق عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة ردًا على اغتيال الشيخ #خضر_عدنان #غزة #خضر_عدنان_شهيدًا pic.twitter.com/0ztNdRouNB — أمينة الشرفي (@Amynhsharafi) May 2, 2023 Advertisement

لحظة هروب مستوطنين عند إطلاق صواريخ من قطاع غزة pic.twitter.com/zH9M0S92fi — محمد الجبور (@mohammed_jbour1) May 2, 2023