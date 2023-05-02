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عربي-دولي

بينها حزام ووشاح إمبراطوري.. الملك تشارلز الثالث يعيد استخدام الملابس التاريخية أثناء تتويجه

Lebanon 24
02-05-2023 | 10:45
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أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث سيعيد استخدام الملابس التاريخية من المجموعة الملكية، التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 200 عام، خلال تتويجه، السبت.

وقال القصر: "سيعيد الملك استخدام قطع الملابس التاريخية من المجموعة الملكية، التي كان يرتديها الملوك السابقون في التتويج، وذلك خلال حفل التتويج في كنيسة وستمنستر في السادس من أيار الجاري".
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وأضاف قصر بكنغهام: "سيتم ارتداء "الثياب" بينما يتم تتويج جلالته من قبل رئيس أساقفة كانتربري على كرسي التتويج".

وأوضح: "سيعيد جلالته استخدام الأثواب التي ظهرت في مراسم تتويج الملك جورج الرابع عام 1821، والملك جورج الخامس عام 1911، والملك جورج السادس عام 1937، والملكة إليزابيث الثانية عام 1953، بما في ذلك الكولوبيوم السندوني (Colobium Sindonis)، والسوبرتونيكا (Supertunica)، والوشاح الإمبراطوري، وحزام السيف التتويجي "وقفاز التتويج".

وقال القصر: "رغم أنه من المعتاد إعادة استخدام السوبرتونيكا والوشاح الإمبراطوري، فإن جلالة الملك سيعيد أيضا استخدام Colobium Sindonis وحزام السيف التتويجي وقفاز التتويج الذي كان يرتديه جده الملك جورج السادس، من أجل الاستدامة والكفاءة". (سي ان ان)  
المصدر: سي ان ان

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