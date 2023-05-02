حوصر ففجر سترته.. تفاصيل جديدة عن مقتل أحدث زعيم لداعش



Advertisement

وأضاف أنه أثناء المداهمة التي استمرت أربع ساعات وقادتها المخابرات التركية اقتحمت القوات الخاصة سياجا خارجيا وبابا خلفيا وجدرانا مخبأة في مبنى من طابقين بالقرب من جنديرس. بعد يومين على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتل زعيم داعش، تكشفت تفاصيل جديدة عن العملية. فقد كشف مسؤول أمني تركي كبير أن "أبو الحسين القرشي" أنهى زعامته للتنظيم الإرهابي، والتي استمرت ستة أشهر فقط بتفجير سترة انتحارية بعدما رفض الاستسلام خلال مداهمة للقوات الخاصة التركية قرب بلدة جندريس، شمال غرب سوريا يوم السبت الماضي.وأضاف أنه أثناء المداهمة التي استمرت أربع ساعات وقادتها المخابرات التركية اقتحمت القوات الخاصة سياجا خارجيا وبابا خلفيا وجدرانا مخبأة في مبنى من طابقين بالقرب من جنديرس.

كما قال إن المخابرات التي كانت تراقب القرشي منذ فترة طويلة نفذت العملية السرية بعد التأكد من أنه سيترك الموقع قريبا، مضيفا أن القرشي فجر سترته الانتحارية عندما أدرك أنه سيتم القبض عليه. وأفاد بأن القوات الخاصة طلبت منه الاستسلام لكنه لم يستجب.



فيما أشار مصدران أمنيان سوريان إلى أن فصائل مسلحة سورية مدعومة من تركيا طوقت المنطقة خلال مداهمة المبنى، وفق ما نقلت رويترز. (العربية)