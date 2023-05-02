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عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد الفلسطينيين عقب إطلاق صواريخ من غزة: ستدفعون الثمن

Lebanon 24
02-05-2023 | 12:38
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس اليوم الثلاثاء، إن "المنظمات الفلسطينية ستدفع ثمناً باهظاً لقاء إطلاقها الصواريخ" باتجاه الأراضي المحتلة في فلسطين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الجيش الإسرائيلي فعّل منظومة القبة الحديدية بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المجاورة.
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وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن صاروخاً أصاب بشكل مباشر منزلاً في مستوطنة سديروت، فيما أشارت القناة 14 العبرية إلى أن إجمالي عدد المصابين جراء القصف الصاروخي من غزة هو 6 مصابين، أحدهم بحالة خطيرة.

وقالت المصادر نفسها إن نحو 20 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وفتحت السلطات الإسرائيلية الملاجئ في منطقة بئر السبع، كما سمعت صافرات الإنذار في المناطق المحاذية لقطاع غزة. كذلك، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنات البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة وتجنب التجمعات في مناطق مفتوحة.
 
وتأتي عملية إطلاق الصواريخ بعد حادثة إستشهاد الأسير خضر عدنان داخل سجون الإحتلال، اليوم الثلاثاء، إثر إضراب عن الطعام بدأه قبل 86 يوماً احتجاجاً على اعتقاله.

وفي وقت لاحق، أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة بيان قالت فيه إنها "إذ تنعى الشهيد المجاهد (خضر عدنان)، فإنها تعلن مسؤوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مساء اليوم"، لافتة إلى أن "ذلك يأتي كرد أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك".
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