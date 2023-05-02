دول "غير مدعوة" لحفل تتويج الملك تشارلز.. من هي؟

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كشف مصدر بريطاني، الثلاثاء، لائحة الدول التي لم توجه لها الدعوة لحفل تتويج الملك تشارلز.وقال المصدر بريطاني إن بريطانيا لم توجه الدعوة لكل من روسيا وروسيا البيضاء وإيران وميانمار وسوريا وأفغانستان وفنزويلا.ووجهت الدعوة لرؤساء دول أخرى تتمتع بريطانيا بعلاقات دبلوماسية كاملة معها، بالإضافة لممثلي المناطق والأراضي التابعة للتاج البريطاني.في المقابل، تم توجيه الدعوات لدبلوماسيين كبار بدلا من رئيس الدولة في كل من كوريا الشمالية ونيكاراغوا.