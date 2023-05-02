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عربي-دولي

دول "غير مدعوة" لحفل تتويج الملك تشارلز.. من هي؟

Lebanon 24
02-05-2023 | 13:06
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كشف مصدر بريطاني، الثلاثاء، لائحة الدول التي لم توجه لها الدعوة لحفل تتويج الملك تشارلز.

وقال المصدر بريطاني إن بريطانيا لم توجه الدعوة لكل من روسيا وروسيا البيضاء وإيران وميانمار وسوريا وأفغانستان وفنزويلا.
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ووجهت الدعوة لرؤساء دول أخرى تتمتع بريطانيا بعلاقات دبلوماسية كاملة معها، بالإضافة لممثلي المناطق والأراضي التابعة للتاج البريطاني.

في المقابل، تم توجيه الدعوات لدبلوماسيين كبار بدلا من رئيس الدولة في كل من كوريا الشمالية ونيكاراغوا.
 
وسيتوج تشارلز (74 عاما) في كنيسة وستمنستر آبي بلندن، السبت، في حفل كبير سيرتدي فيه أو يُسلم خلاله زيا احتفاليا خاصا مزينا برموز دينية وتاريخية. (سكاي نيوز عربية) 
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