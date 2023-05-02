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عربي-دولي

زلزال يضرب الصين.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
02-05-2023 | 14:06
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا بقوة 5.3 على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة يوننان الصينية جنوب غربي الصين.

ووفقا لبيانات الهيئة، وقع الزلزال في الساعة 15.27 بالتوقيت المحلي، على بعد 34 كيلومترا من مدينة باوشان التي يبلغ عدد سكانها 935.6 ألف نسمة.
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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. (روسيا اليوم) 
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