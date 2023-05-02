زلزال يضرب الصين.. كم بلغت قوته؟

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا بقوة 5.3 على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة يوننان الصينية جنوب غربي الصين.ووفقا لبيانات الهيئة، وقع الزلزال في الساعة 15.27 بالتوقيت المحلي، على بعد 34 كيلومترا من مدينة باوشان التي يبلغ عدد سكانها 935.6 ألف نسمة.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. (روسيا اليوم)