رئيسي: إستئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيستمر

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيستمر.



وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، اليوم الثلاثاء، قال رئيسي: "مقدمات استئناف العلاقات مع السعودية حصلت خلال زيارتي إلى بكين. إيران والمملكة تمتلكان مكانة مؤثرة في المنطقة والعلاقات بينهما يمكن أن تحمل الكثير من الفوائد".

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وأضاف: "الأعداء شعروا بالغضب من عودة العلاقات ومنهم الكيان الإسرائيليّ، والدليل سعيهم للتفرقة. لهذا، الوحدة الاستراتيجية أساسية ويجب متابعتها فيما الأعداء يتبعون استراتيجية فرق تسد".



وكشف رئيسي أنّ "الرئيس الصيني شي حين بينغ أبلغ إيران برغبة السعودية في استئناف العلاقات، وطهران أبدت رأياً إيجابياً"، وأكمل: "ربما لا يريد البعض للصين أن تكون وسيطاً بيننا وبين السعودية، لكننا نعتقد أن هذه الخطوة كانت إيجابية".



وتابع رئيسي في سياق آخر: "دعونا اللبنانيين واليمنيين إلى أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم ويمنعوا أي أحد من أن يفرض عليهم إرادته. التدخل الأجنبي في الدول بما فيها لبنان واليمن لا يؤدي سوى إلى خلق المشاكل".