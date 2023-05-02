إيران.. انفجار في مستودع ذخائر تابع للحرس الثوري

أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية، اليوم الثلاثاء، بانفجار مستودع ذخائر تابع للحرس الثوري الإيراني شرقي البلاد.



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ونقلت الوكالة عن بيان للعلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة دامغان الإيرانية، أن الانفجار جرى عند نقل العتاد في أحد مراكز التجهيز والإسناد الواقع في محيط المدينة. وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن أحد مراكز التجهيز والإسناد، التابع للحرس الثوري الإيراني، في مدينة دامغان في محافظة خراسان الرضوية، الواقعة شرقي البلاد، قد تعرض إلى حادث انفجار.ونقلت الوكالة عن بيان للعلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة دامغان الإيرانية، أن الانفجار جرى عند نقل العتاد في أحد مراكز التجهيز والإسناد الواقع في محيط المدينة.

وأشار بيان الحرس الثوري الإيراني إلى أن قادة الحرس يجرون تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الشأن في وقت لاحق.