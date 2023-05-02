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عربي-دولي

تلاوة آيات قرآنية وأجواء إسلامية.. بايدن يستضيف احتفالاً بعيد الفطر ويتحدث "العربية"!

Lebanon 24
02-05-2023 | 15:45
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استضاف الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين حفل استقبال في البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر، مؤكدً دعم إدارته المستمر للجالية المسلمة.

وتحدث بايدن في كلمته التي نشرها الموقع الرسمي للبيت الأبيض، عن معرفته بالصيام خلال شهر رمضان وفضيلة الامتناع عن الطعام والشراب لساعات طويلة وما يغرسه ذلك في المسلمين من رحمة ورأفه بالجياع والفقراء.

وأشاد بايدن في الحفل الذي حضره مئات الأشخاص، ومنهم نائبة الرئيس، كامالا هاريس، بإسهامات المسلمين الأميركيين في الولايات المتحدة، بمن فيهم أولئك الذين قاتلوا في حرب الاستقلال الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي في خطابه "اليوم، هناك 3.5 ملايين منكم في الولايات المتحدة، وأنتم تنتمون إلى أعراق مختلفة، وتتحدثون لغات مختلفة، لكنكم متحدون كأميركيين".

وعلّق بايدن على إسهامات المسلمين العديدة في المجتمع الأميركي، سواء في الخدمة العسكرية والدبلوماسية أو السينما والطعام والملابس. وقال "هناك مسلمون أميركيون يخدمون في الكونغرس اليوم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الأميركي".

وتحدث بايدن عن ظاهرة الإسلاموفوبيا، قائلا "نحن مصممون على مواجهة جميع أشكال الكراهية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، وهو أمر مهم بالنسبة لي ويمثل هذا الأمر أولوية لإدارتي، ولهذا السبب أنشأت فريق عمل للطوارئ للتصدي للهجمات على المسلمين ومناهضة التحيز والتمييز والوقوف ضد الكراهية".

تهنئة بالعربية
وأنهى بايدن الحدث باللغة العربية بتوجيه تهنئة خاصة باللغة العربية، وقال "عيد مبارك".

وشهد الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الإمام مخدوم زيا، وبالكوفية الفلسطينية غنى مطرب عربي على بلد المحبوب للراحل محمد عبد الوهاب وعزفها على العود.

وحضر الحفل عدد كبير من الشخصيات المسلمة البارزة في المجتمع الأميركي، وشاركوا ذلك عبر حساباتهم الشخصية من بينهم عضو الكونغرس إسماعيل محمد الذي شارك صوره مع النائبة إلهان عمر وغيرها مع الحضور وعلق عليها "تشرفنا للغاية بحضور حفل عيد الفطر الثاني لي في البيت الأبيض، شكرا للرئيس بايدن ونائب الرئيس هاريس على رفع مستوى وتمكين المسلمين الأميركيين".
 
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