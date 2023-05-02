التحقيقات تُداهم 12 موقعاً في كشمير

شنّت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية مداهمات، اليوم، استهدفت عدة مواقع في أنحاء وادي كشمير، في إطار تحقيقات تتعلق بقضية لتمويل الإرهاب، حيث احتجزت شخصاً واحداً يدعى إسحاق أحمد بهات لاستجوابه.



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وأوضحت الوكالة أنها نفذت مداهمات في 12 موقعاً بمناطق سريناغار وأوانتيبورا وبولواما وكولغام وأنانتناغ.