القاهرة تحذّر من صعوبات جديدة باستقبال المزيد من السودانيين

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أبدت مصر عدم استعدادها لاستقبال المزيد من السودانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم، إذ لديها ما يكفيها من مشاكل داخلية حادة، وتخشى أن يضاعف لجوء مئات الآلاف من اللاجئين الجدد متاعبها الاقتصادية، في ظل وجود نحو تسعة ملايين من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة على أراضيها، نصفهم من السودانيين.وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقابلة أجراها مع صحيفة "أساهي شيمبيون" اليابانية، نشرتها الثلاثاء، إن بلاده ستواجه تداعيات اقتصادية وصعوبات حال استقبالها المزيد من السودانيين، مؤكدا أن استمرار الصراع سيؤثر على المنطقة.ويخوض طرفا الصراع قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) معارك عسكرية طاحنة في الخرطوم منذ منتصف نيسان الماضي، أدّت إلى نزوح الآلاف من السودانيين منها.وعبّر الرئيس المصري عن مخاوفه من فرار الكثير من السودانيين إلى بلاده في معرض حديثه عن الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أرخت بتداعيات سلبية كبيرة على مصر وهي تسعى لتخفيفها.ووفقاً لبيانات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وصل عدد المهاجرين الذين يعيشون في مصر إلى 9 ملايين شخص من 133 دولة، يمثلون نحو 8.7 في المئة من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم نحو 105 ملايين نسمة.وأشارت المنظمة إلى أن السودانيين جاؤوا في مقدمة القائمة، وبلغ عددهم نحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون مليون نسمة، والليبيون مليون نسمة، ويشكل هؤلاء حوالي 80 في المئة من المهاجرين المقيمين في مصر.