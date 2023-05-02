الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها 

قال الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، إن السفير الهندي في السودان أبلغه باقتحام السفارة الهندية وسرقة ممتلكاتها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش أن محيط استاد الهلال بأم درمان يشهد أعمال نهب للبنوك ومحلات تجارية.

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