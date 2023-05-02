Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها 

Lebanon 24
02-05-2023 | 20:30
A-
A+
Doc-P-1062795-638186770724096531.jpg
Doc-P-1062795-638186770724096531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، إن السفير الهندي في السودان أبلغه باقتحام السفارة الهندية وسرقة ممتلكاتها.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش أن محيط استاد الهلال بأم درمان يشهد أعمال نهب للبنوك ومحلات تجارية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها
lebanon 24
03/05/2023 08:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة كهرباء السودان تطالب تأمين الفرق الهندسية اللازمة لتأمين إعادة الكهرباء
lebanon 24
03/05/2023 08:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أطباء السودان: يجب فتح ممرات آمنة لإيصال المعونات الطبية
lebanon 24
03/05/2023 08:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مرة جديدة يهربون من الحرب... السوريون في السودان يعانون
lebanon 24
03/05/2023 08:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24

السودان

الهند

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:45 | 2023-05-03
01:30 | 2023-05-03
01:15 | 2023-05-03
01:10 | 2023-05-03
01:00 | 2023-05-03
00:57 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website