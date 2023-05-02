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عربي-دولي

بعد التصعيد أمس اثر وفاة خضر عدنان.. وقف لاطلاق النار فجراً بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل

Lebanon 24
02-05-2023 | 22:51
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كشفت مصادر فلسطينية إنه جرى الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على وقف لإطلاق النار، وذلك بعد أن تبادل الطرفان القصف الصاروخي إثر وفاة معتقل فلسطيني بارز مضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
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وذكر مصدران من الفصائل الفلسطينية لوكالة "رويترز" أن وقفا "متبادلا ومتزامنا" لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الساعة 3:30 فجرا.
ولم يصدر على الفور تصريح من جانب إسرائيل بشأن اتفاق.

وتسود حالة من الهدوء الحذر على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بعد ساعات شهدت قصفا متبادلا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه وجه ضربة جوية على القطاع، وقال شهود إنهم سمعوا دوي انفجارات مع تحليق مقاتلات إسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بحدوث انفجارات في عدة مناطق في القطاع ناجمة عن غارات إسرائيلية.
وذكرت وكالة شهاب للأنباء أن طائرات حربية إسرائيلية شنت ست غارات على محيط منطقة السفينة في شمال غرب غزة.

وأوضحت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا في محيط منطقة السفينة للمرة الثالثة وهدفا آخر بمنطقة البيدر في غرب غزة وهدفا في جنوب غزة.
في المقابل، أطلق أكثر من 20 صاروخاً من قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وسط حالة من الاستنفار الإسرائيلي إثر مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، نتيجة إضرابه عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 87 يوماً.
 
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