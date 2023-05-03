مع اقتراب تتويج الملك.. اعتقال مشتبه به قرب قصر باكينغهام

أعلنت شرطة لندن، اعتقال رجل اشتُبه بأنه مسلّح بعدما اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا، يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.



وجاء في بيان للشرطة أن "طوقا أمنيا ضرب بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة"، مشيرة إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها احترازيا.

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وأوضحت الشرطة أن التوقيف يأتي قبل أيام قليلة من تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في مراسم سيحضرها ملوك وكبار القادة من حول العالم.



ولاحقا أعلنت الشرطة أنها في الوقت الراهن لا تتعامل مع القضية على أنها على صلة بالإرهاب.



وبعد نحو ثلاث ساعات على الواقعة أعلنت الشرطة أن الرجل أوقف للاشتباه بأنه يحمل سلاحا هجوميا، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على سكين.



التحقيقات مستمرة

وجاء في بيان لقائد شرطة لندن جوزيف ماكدونالد أن "شرطيين عمدوا فورا إلى اعتقال الرجل"، الذي وضع قيد الاحتجاز لدى الجهاز.



وتابع ماكدونالد "لم ترد أي تقارير عن إطلاق نار أو إصابات سواء في صفوف العناصر أو العموم".



وأضاف أن "شرطيين لا يزالون في الموقع والتحقيقات مستمرة".