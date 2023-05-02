اتهامات متبادلة بخرق الهدنة في السودان.. وجهود مصرية أميركية لوقف العنف

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مجددا تبادل طرفا الصراع في السودان، الجيش والدعم السريع، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية، رغم الحديث عن تعيين ممثلين لمحادثات سلام، في وقت بحث وزيرا خارجية الولايات المتحدة ومصر الجهود المبذولة للوصول إلى وقف مطول ومستدام لإطلاق النار.الجيش السوداني يتهم الدعمفقد أصدر الجيش السوداني بيانا قال فيه إن الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، باستثناء اشتباكات متقطعة مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة.واتهم الجيش قوات الدعم السريع بمواصلة القصف العشوائي لبعض المواقع بما فيها الأحياء السكنية واستمرار التحركات العسكرية، والارتكاز داخل بعض الأحياء وسرقة ممتلكات المواطنين تحت تهديد السلاح.واستمرت أعمال كسر ونهب البنوك اليوم حيث تعرض بنك فيصل الإسلامي وبنك المزارع والمال المتحد للسرقة، كما قاموا بكسر ونهب العديد من المحلات التجارية في منطقة محيط إستاد الهلال بأم درمان.و أبلغ السفير الهندي أنه تم اقتحام السفارة ونهبها واستباحتها تماما وسرقة بعض ممتلكات السفارة من قبل المتمردين، بما فيها سيارة تحمل لوحة دبلوماسية.الدعم: نسيطر على 90 % من الخرطوممن جهتها قالت قوات الدعم السريع في بيان إنها تبسط سيطرتها على 90% من ولاية الخرطو، مشيرة إلى انها استمرت في إجلاء البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول الشقيقة والصديقة وفتح الممرات الانسانية لتسهيل حركة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الضرورية.تعيين ممثلين في المفاوضاتوكانت وزارة خارجية جنوب السودان أعلنت، أمس الثلاثاء، أن طرفي الصراع في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتفقا من حيث المبدأ على هدنة لـ7 أيام.وحسب بيان وزارة الخارجية في جنوب السودان، تبدأ الهدنة الجديدة الخميس.الا ان يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، أكد أنهم لم يوافقوا على هدنة لمدة أسبوع حتى الآن، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن موافقة على هدنة لـ 7 أيام.وأوضح أن قوات الدعم السريع لا ترفض الهدن وتقدر جميع مبادرات الحل، متهماً الجيش بالمسؤولية عن خرق الهدنة.واتفق الطرفان على عدة هدن خلال الأيام الماضية، لكنها لم تكن تُحترم بالشكل الكافي.جهود مصرية أميركيةإلى ذلك، بحث وزيرا خارجية الولايات المتحدة ومصر، أنتوني بلينكن وسامح شكري، هاتفيا جهود وقف العنف في السودان.وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الاتصال تناول الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى وقف مطول ومستدام لإطلاق النار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها داخل السودان.(سكاي نيوز ـ العربية)