مستشار حميدتي: لم نوافق على هدنة لمدة أسبوع حتى الآن

أكد يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، أنهم لم يوافقوا على هدنة لمدة أسبوع حتى الآن، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن موافقة على هدنة لـ 7 أيام.



وأوضح أن قوات الدعم السريع لا ترفض الهدن وتقدر جميع مبادرات الحل، متهماً الجيش بالمسؤولية عن خرق الهدنة.

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كما أكد أنهم يتعاطون إيجابياً مع المبادرة السعودية الأميركية.



وعن الاتهامات بارتكاب عمليات نهب وسرقة في الخرطوم، قال مستشار حميدتي إن ذلك غير صحيح.



وأضاف مستشار حميدتي أن قوات الدعم السريع تسيطر على مداخل الخرطوم وتتواجد فيها.



في المقابل، أكد المتحدث باسم الجيش السوداني الالتزام بالهدنة المطولة لمنح فرصة للمساعدات الإنسانية.