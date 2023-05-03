البيت الأبيض: نسعى بقوة لوقف إطلاق النار في السودان

مع دخول الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث رغم الإعلان عن هدنة، أكد البيت الأبيض أن أميركا تسعى بقوة لوقف إطلاق النار في السودان منذ بدء الصراع معبراً عن قلقه من الوضع الإنساني في البلاد.

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كما قال في بيان: "واشنطن ما زالت على اتصال وثيق مع الجيش السوداني وقادة القوى المدنية".وتابع: "يجب السماح للمنظمات الإنسانية بمساعدة السودانيين".كذلك أضاف: "نخطط لاستخدام كل الوسائل من أجل ضمان وصول المساعدات إلى السودان"، مشيرا إلى أن واشنطن تواصلت مع 5000 أميركي في البلاد لضمان سلامتهم.يأتي ذلك، فيما تتواصل الاشتباكات المتقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي دخلت أسبوعها الثالث.