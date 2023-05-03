خروج قطار شحن في روسيا عن مساره جراء عبوة ناسفة

خرج قطار شحن روسي عن مساره، في بريانسك المتاخمة لأوكرانيا جراء انفجار "عبوة ناسفة" زرعت على السكة، وفق ما أعلن حاكم المنطقة.



وقال حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز: "انفجرت عبوة ناسفة غير محددة قرب محطة قطار سنيزيهستاكايا".

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وأضاف أنه "نتيجة للحادث، خرجت قاطرة وعدة عربات من القطار عن المسار".



يأتي ذلك غداة خروج قطار مشابه عن مساره في نفس المنطقة.



قرب الحدود الأوكرانية

تقع المحطة على بعد كيلومترين خارج مركز بريانسك، فيما وقع الانفجار الاثنين قرب أونتشا غير بعيد عن الحدود الأوكرانية.



من جهتها، أصدرت شركة السكك الحديد العامة الروسية بيانا قالت فيه إن القطار خرج عن مساره بسبب "تدخل أشخاص غير مصرح لهم في أعمال النقل بالسكك الحديد".