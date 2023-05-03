Advertisement

عربي-دولي

خروج قطار شحن في روسيا عن مساره جراء عبوة ناسفة

Lebanon 24
03-05-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1062839-638186971378775774.jpeg
Doc-P-1062839-638186971378775774.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرج قطار شحن روسي عن مساره، في بريانسك المتاخمة لأوكرانيا جراء انفجار "عبوة ناسفة" زرعت على السكة، وفق ما أعلن حاكم المنطقة.

وقال حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز: "انفجرت عبوة ناسفة غير محددة قرب محطة قطار سنيزيهستاكايا".
Advertisement
وأضاف أنه "نتيجة للحادث، خرجت قاطرة وعدة عربات من القطار عن المسار".

يأتي ذلك غداة خروج قطار مشابه عن مساره في نفس المنطقة.

قرب الحدود الأوكرانية
تقع المحطة على بعد كيلومترين خارج مركز بريانسك، فيما وقع الانفجار الاثنين قرب أونتشا غير بعيد عن الحدود الأوكرانية.

من جهتها، أصدرت شركة السكك الحديد العامة الروسية بيانا قالت فيه إن القطار خرج عن مساره بسبب "تدخل أشخاص غير مصرح لهم في أعمال النقل بالسكك الحديد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-05-03
05:00 | 2023-05-03
05:00 | 2023-05-03
04:46 | 2023-05-03
04:30 | 2023-05-03
04:30 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website